Riapre, pur tra numerose cautele, il Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 “per una breve preghiera” mentre ai fedeli che vorranno visitare la cattedrale, entrando in numero contingentato per evitare assembramenti, in base al decreto della presidenza del Consiglio, l’accesso è consentito dalle 9. Inoltre è stato spiegato che la navata centrale è transennata all’ingresso principale, in quanto non ci sono messe, ed è comunque visitabile entrando dalle porte laterali.

Sardegna: paziente positivo al coronavirus

Intanto si registra il primo caso di contagio da Coronavirus in Sardegna. A diffondere la notizia la Regione Sardegna, che però ha annunciato che la conferma della diagnosi avverrà solamente dopo la verifica del tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. L’uomo è attualmente ricoverato in un ospedale di Cagliari.

Giovanni Rezza, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo, ha spiegato che la mortalità in Italia è leggermente più alta che in Cina in quanto è maggiore la presenza di anziani nel nostro Paese.

I leader del G7 studiano un’azione comune contro l’emergenza Covid-19

Il ministro francese Bruno Le Maire ha fatto sapere che mercoledì è prevista una riunione telefonica tra i ministri dell’economia del G7 e dell’Eurogruppo per stabilire “un’azione concertata” sull’epidemia di coronavirus.

Coronavirus, sono 3038 le vittime nel mondo

Nel mondo la morti causate dal nuovo coronavirus hanno superato le 3.000 unità, fino a raggiungere quota 3.038, con l’infezione estesa ormai a 65 Paesi: il dato è maturato ufficialmente con i 42 decessi emersi dagli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, che hanno portato il totale in Cina a 2.912.

Norbert Ciuccariello