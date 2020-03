Ricetta: Maionese al baobab

Per aiutarci a inserire nella nostra routine alimentare alcuni superfood capaci di rafforzare e dare una sferzata di energia al nostro sistema immunitario, la chef Paola Di Giambattista propone la “Maionese al baobab“, un condimento di facile realizzazione che vede come ingrediente principale il baobab:

Maionese al baobab

Ingredienti

100 ml di bevanda alla soia non dolcificata;

200 ml di olio di girasole bio;

un pizzico di sale marino integrale;

il succo di mezzo limone;

3 cucchiaini di polvere baobab.

Il frutto del baobab

Procedimento

Mettere tutti gli ingredienti nel boccale con frullatore a immersione lasciando da parte solo l’olio, che va aggiunto a filo fino a quando il composto non diventerà cremoso.

“Tutti sappiamo che le verdure crude andrebbero consumate a sazietà, ma sono in tanti a considerarle un po’ insapori. Con questa salsa le rendiamo molto più golose e, al tempo stesso, facciamo un regalo al nostro sistema immunitario”, commenta la chef Di Gianbattista

La chef Paola Di Giambattista (Facebook)

Chi è Paola Di Giambattista

Paola Di Giambattista è una Healthy Food specialist, Free from Chef e Nutritional Cooking Consultant, ovvero un’esperta in campo di alimentazione plantbased (a base vegetale) e per intolleranti. Il suo concetto di cucina è molto semplice: sano, gustoso, senza proteine animali né derivati. Le sue proposte healthy coniugano la Nutraceutica, cioè il potere terapeutico di alcuni ingredienti denominati superfood, con il gusto e la forma.

I punti cardine della sua cucina sono l’assenza di prodotti di origine animale e loro derivati, la presenza elevate di fibra, le farine antiche e non raffinate e la selezione di zuccheri complessi a lento rilascio, per mantenere alta l’energia durante tutta la giornata.

Carlo Saccomando