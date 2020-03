Ricetta: Smoothie spezzafame

Per aiutarci a inserire nella nostra routine alimentare alcuni superfood capaci di rafforzare e dare una sferzata di energia al nostro sistema immunitario, la chef Paola Di Giambattista propone lo “Smoothie spezzafame“, uno spuntino di facile realizzazione che vede come ingrediente principale il baobab:

Smoothie spezzafame

Ingredienti

200 ml di latte di mandorle;

4 cucchiaini di polvere di baobab (reperibile online o nei negozi bio);

125 ml di yogurt di cocco al naturale;

sciroppo d’acero qb;

·1 banana precedente fatta raffreddare in freezer.

Baobab

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti in un frullatore, dolcificare a piacere con lo sciroppo d’acero, aggiungere ghiaccio se gradito. “Oltre a essere un ottimo spuntino da gustare a metà pomeriggio per non arrivare troppo affamati all’ora di cena, questo smoothie ha una funzione fortificante per l’intestino”¸ spiega la chef Di Giambattista.

La chef Paola Di Giambattista (Facebook)

Chi è Paola Di Giambattista

Paola Di Giambattista è una Healthy Food specialist, Free from Chef e Nutritional Cooking Consultant, ovvero un’esperta in campo di alimentazione plantbased (a base vegetale) e per intolleranti. Il suo concetto di cucina è molto semplice: sano, gustoso, senza proteine animali né derivati. Le sue proposte healthy coniugano la Nutraceutica, cioè il potere terapeutico di alcuni ingredienti denominati superfood, con il gusto e la forma.

I punti cardine della sua cucina sono l’assenza di prodotti di origine animale e loro derivati, la presenza elevate di fibra, le farine antiche e non raffinate e la selezione di zuccheri complessi a lento rilascio, per mantenere alta l’energia durante tutta la giornata.

Carlo Saccomando