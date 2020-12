Ricette della tradizione: il pancotto di Viareggio

Il pancotto di Viareggio è una ricetta povera della tradizione marinara e familiare. Si tratta di un piatto unico a base di pesce che prevede una cottura lunga, caratteristica comune a molte pietanze toscane, dal momento che si tendeva a non buttare via nulla e riutilizzare in qualche modo gli avanzi attraverso ribollite, pappe e zuppe.

Il pancotto nasce come piatto povero e di recupero: pane secco cotto con pomodoro, aglio, olio e peperoncino e arricchito dal pesce di paranza che, marinai e pescatori, avevano a disposizione. Con il tempo chiaramente la ricetta si è modificata ed è diventata, come spesso accade, una vera e propria prelibatezza. Con i totanetti freschi, i gamberi e le arselle, il nostro pancotto alla viareggina è una squisita pietanza, piuttosto semplice da realizzare, da gustare in famiglia o preparare per una cena con amici.

Ingredienti

2 spicchi d’aglio

500 g di pomodori

400 g di totanetti

400 di gamberi

200 g di arselle

8-10 fette di pane toscano senza sale

1 peperoncino rosso

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 bicchiere di vino bianco secco

fumetto di pesce bianco

prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione

Per prima cosa, preparate tutti gli ingredienti che vi servono per realizzare il pancotto di Viareggio. Spezzettate le fette di pane e mettetele a bagno in una ciotola d’acqua per almeno un’ora. Nel frattempo pulite tutto il pesce: sgusciate i gamberi ed eliminate il filetto nero dorsale, pulite i totani e tagliateli a pezzi regolari, mettete le arselle a spurgare in acqua fredda e salata.





Ora occorre preparare il fumetto di pesce, secondo la ricetta base e usando anche i carapaci dei gamberi. Infine scolate le arselle dall’acqua di spurgo, sciacquatele sotto l’acqua corrente e fatele aprire a fuoco vivace in un tegame coperto.

Quando avrete tutto pronto scaldate un abbondante giro d’olio in un largo tegame e fatevi dorare gli spicchi d’aglio e un pezzo di peperoncino. Aggiungete il concentrato di pomodoro diluito in poca acqua calda, il bicchiere di vino e fate bollire a fuoco vivace per alcuni minuti.

A questo punto, unite i pomodori spellati, privati dei semi e tagliati a pezzi e mescolate, quindi aggiungete sia i totani sia le arselle sgusciate. E’ importante strizzare molto bene il pane, aggiungetelo all’intingolo e fate cuocere per circa 30 minuti bagnando ogni tanto con il fumetto di pesce. A un minuto da fine cottura unite i gamberi e un ciuffo di prezzemolo fresco tritato finemente. A questo punto, non vi resta che servire a tavola il pancotto di Viareggio caldo o tiepido.

Piero Abrate