“Rinascerò, rinascerai”, Facchinetti canta per la sua Bergamo ferita

Un grande artista del calibro di Roby Facchinetti non poteva rimanere indifferente di fronte al dramma che in questo momento sta vivendo la sua amata città, Bergamo. Con il prezioso aiuto di un altro ex membro dei Pooh, Stefano D’Orazio, ha scritto e composto un brano “dedicato alla mia città profondamente ferita e a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questo terribile virus.” dal titolo “Rinascerò, rinascerai“.

Il pezzo è stato arrangiato da Danilo Ballo con il mixaggio di Marco Barusso, i cori sono stati cantati da un gruppo di voci bergamasche e da Valeria Caponnetto Delleani, mentre le chitarre del finale sono suonate da Diego Arrigoni, chitarrista dei Modà.

Roby Facchinetti (Facebook)

La canzone è nata con un’intento benefico: quello di sostenere in particolare modo la città di Bergamo gravemente colpita dal Covid-19. Tutti i proventi dei download, dei diritti d’autore ed editoriali saranno totalmente devoluti a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche. Sarà, inoltre, possibile fare donazioni spontanee sul conto corrente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – IBAN: IT75Z0569611100000008001X73 causale: Progetto Rin

“Ci auguriamo che ascoltandolo, in questi drammatici momenti, vi possa dare quella giusta energia che la musica ha la capacità di regalarci.” ha dichiarato Facchinetti, che poi ha aggiunto: “Il brano vuole essere un semplice modo per fare anche noi la nostra piccola parte: questo noi sappiamo fare, la Musica, per un inno al futuro di una città ferita che «quando tutto sarà finito, tornerà a riveder le stelle“».

E inoltre possibile contribuire a questa iniziativa benefica acquistando il brano che troverete in tutti gli store digitali al seguente indirizzo: https://SMI.lnk.to/Rinascerorinascerai . In poche ore il brano ha scalato la classifica dei singoli su iTunes, nel quale attualmente si trova in prima posizione. Il singolo è disponibile al costo di € 0,99.

Norbert Ciuccariello