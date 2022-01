Rincari luce e gas, le bollette si possono pagare a rate

I forti rincari di luce e gas, che si traduce in un’autentica stangata nelle bollette dei prossimi mesi, rischiano di creare difficoltà a centinaia di migliaia di famiglie e di mettere in ginocchio tante aziende in tutta Italia, in un periodo molto complicato a causa della crisi economica.

Per cercare di limitare il problema il Governo è intervenuto prevedendo la possibilità per tutti i cittadini di pagare in 10 rate, senza interessi, le fatture luce e gas emesse nel periodo gennaio – aprile 2022; agevolazione che non sarà automatica, ma attenzione: dovrà essere richiesta dell’utente.

Codacons: misure insufficienti

Il Codacons però non ritiene sufficiente questa azione del Coverno e in una nota spiega “Sono misure che sono ancora insufficienti ed inidonee a tutelare davvero le famiglie in difficoltà, duramente colpite dalla crisi economica ed occupazionale causata dalla pandemia per il Covid-19, che non riescono a far fronte ai costi via via sempre maggiori delle materie prime luce e gas – attacca il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – servono misure concrete e reali che siano vicine alle famiglie italiane in difficoltà. In primo luogo la rateizzazione deve essere automatica e non su richiesta, in quanto moltissime persone non sono a conoscenza di questa possibilità e rischiano di non accorgersi della misura, ed in secondo luogo vogliamo tutele vere.

L'Associazione Codacons è a disposizione di tutti i consumatori che si iscrivono alla stessa al fine di offrire consulenza ed assistenza legale qualora vi siano delle bollette a cui non si riesce a far fronte o irregolarità di qualsiasi tipo.