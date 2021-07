Ripartenza economica, evviva la digitalizzazione e al bando la burocrazia

Uno studio realizzato dal gruppo TeamSystem mette in luce come le micro-imprese siano penalizzate nella ripartenza dall’eccesso di burocrazia

Due terzi delle piccole imprese italiane chiedono lo snellimento della burocrazia. Uno studio realizzato da da Fatture in Cloud, azienda del gruppo TeamSystem, in collaborazione con l’istituto di ricerca Kantar non racconta niente di nuovo ma viene ribadito un bisogno che le nostre imprese e con loro tutti cittadini, fanno presente da anni.

Via la burocrazia

Per il 63% delle microimprese la riduzione dell’eccesso di burocrazia è un aspetto sul quale è indispensabile intervenire con la massima priorità per dare slancio alla ripartenza. Tra le richieste anche una riforma della legge fiscale, voluta dal 64% del campione, mentre rimane sorprendentemente indietro la necessità di una riduzione dell’incertezza dei tempi della giustizia (21%).

Il nostro è un paese il cui tessuto economico deve molto alla piccola impresa e per questo la pandemia in Italia è stata un brutto colpo . Le micro-imprese sono state duramente penalizzate se si escludono complessivamente le aziende legate al mercato delle telecomunicazioni, della tecnologia e del settore alimentare. Il 60% delle imprese italiane ha denunciato un impatto fortemente negativo sulla propria produzione e solo il 36% non ha chiesto aiuti statali nella forma di ristori, finanziamenti a fondo perduto, ammortizzatori sociali o moratorie sui mutui. Il settore nutre anche molte aspettative dei fondi del Next Gen EU, che garantiscono investimenti in digitalizzazione e innovazione.

L’importanza della digitalizzazione

Se l’eccesso di burocrazia è un problema che il sistema economico italiano si porta sulle spalle come una malattia, una soluzione in grado di alleggerire gli imprenditori potrebbe arrivare dalla trasformazione digitale di sistema, Pubblica Amministrazione inclusa.

Gli esperti di TeamSystem e tutti gli imprenditori confidano realmente sulla digitalizzazione per creare un ecosistema economico più agile e completamente integrato e incrementare l’efficienza della gestione del volume di affari, con il vantaggio di superare i limiti imposti dallo spazio fisico.