Ristoranti in zona bianca: all’aperto nessun limite, in 6 a tavola al chiuso

All'aperto non ci sarà alcuna limitazione, ma bisognerà rispettare il metro di distanza tra tavoli. Mentre in zona gialla il numero massimo di commensali all'aperto e al chiuso rimarrà fissato a quattro.

Non è ancora ufficiale ma nell’incontro avvenuto ieri al tavolo tecnico al quale presenziavano Regioni, Provincie Autonome e Governo dovrebbe essere stato siglato l’accordo sulle nuove regole da applicare nei ristoranti per quanto concerne il numero massimo di commensali all’aperto e al chiuso: in zona bianca le persone che potranno sedere allo stesso tavolo al chiuso saranno sei, mentre all’aperto non ci sarà alcun limite.

Secondo quanto si apprende il ministro della Salute Roberto Speranza nella giornata odierna dovrebbe firmare l’ordinanza che sancirà ufficialmente l’alleggerimento delle misure per la ristorazione. Per i governatori si tratta di una vittoria, nonostante la proposta iniziale fosse quella di portare da 4 a 8 il limite massimo di persone sedute allo stesso tavolo al chiuso. Portare a 6 i commensali è un compromesso che accontenta tutti e che in un certo senso smuove la posizione di Speranza, tra i più restii a modificare la norma.

Il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini su Twitter ha rassicurato tutti sul buon esito del confronto avvenuto ieri: “Governo e Regioni verso una sintesi positiva sul numero massimo dei commensali nei ristoranti, tanto al chiuso quanto all’aperto. La zona bianca è un ‘premio‘, non avrebbe avuto senso mantenere le stesse regole previste per la zona gialla. Torniamo alla normalità”.

Come già specificato all’aperto non ci sarà alcuna limitazione, ma bisognerà rispettare la regola che stabilisce il distanziamento di almeno un metro tra i tavoli.

Per quanto riguarda la zona gialla non è prevista alcuna variazione: il limite massimo di persone che potranno sedere allo stesso tavolo di un ristorante, sia all’aperto che al chiuso, continuerà ad essere di quattro.

Ristoranti al chiuso in zona bianca (Foto by Kaboompics – Unsplash)

Nessuna limitazione nei posti a sedere al chiuso per due nuclei familiari diversi

Un altro impostante accorgimento riguarda le famiglie: nel caso in cui due nuclei familiari diversi, in zona bianca, si rechino in un ristorante al chiuso è consentito loro di consumare allo stesso tavolo senza alcuna limitazione per quanto riguarda il numero massimo di persone. Ciò permetterà di agevolare quelle famiglie che hanno più di due figli.

Nelle abitazioni private spostamenti consentiti per 6 persone

In zona bianca sarà consentito lo spostamento verso un’altra abitazione privata in sei persone oltre ai figli minori. Mentre in zona gialla continuerà ad essere in vigore la regola che permette un solo spostamento al giorno verso un’altra abitazione privata ad un limite massimo di quattro persone esclusi i figli minori.

La riapertura delle discoteche

Resta da affrontare il tema delle discoteche, una tra le pochissime attività, se non l’unica, per cui non è ancora stata stabilita una data di riapertura. Il Comitato tecnico scientifico potrebbe valutare la proposta lanciata dai gestori: effettuare due sperimentazioni a Milano e Gallipoli, dove sarà consentito l’accesso di duemila persone in ogni locale con il green pass.

Ma il sindacato italiano delle sale da ballo annuncia “disobbedienza civile” se non arriverà alcuna risposta: “O ci riaprono, o riapriamo lo stesso”, dicono i gestori. L’ultimatum è fissato per il 21 giugno: se dopo quella data non si avranno risposte i gestori sono pronti a riaprire lo stesso. La loro idea per ripartire ovunque è quella di proporre un accesso con green pass, dunque se si è guariti, se si è fatto un tampone entro le 48 ore oppure se si è effettuato il vaccino.