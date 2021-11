Rock Contest, al via l’edizione 2021 dello storico concorso

Il Rock Contest, lo storico concorso nazionale per musicisti under 35, prenderà il via mercoledì 10 novembre. Una grande opportunità per giovani artisti, un contest che ha contribuito al lancio di Bandabardò, Ros, Street Clerks, Offlaga Disco Pax, Manitoba, Roy Paci, Irene Grandi, Samuel e Boosta dei Subsonica.

Sono 30 le band che si sfideranno nel corso di cinque eliminatorie e due semifinali online, dal 10 novembre all’8 dicembre. L’edizione 2021 sarà sia online e in presenza. La finalissima si svolgerà sabato 18 dicembre.

L’edizione 2020 del Rock contest ha registrato numeri record

L’edizione passata del Rock Contest ha registrato numeri record: oltre 500.000 persone hanno seguito il concorso sul web, con un picco di 85.000 contatti per la finalissima. Quest’anno le note dei 30 finalisti scorreranno sulla multipiattaforma EDO Eventi Digitali Online di Controradio, sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana.

La classifica di ogni serata sarà redatta da una giuria di esperti e dal pubblico, che potrà votare sulla pagina www.rockcontest.it. Accederanno alle semi-finali i primi due gruppi classificati di ogni eliminatoria e due esclusi, ripescati fra coloro che hanno ottenuto più voti. I migliori tre gruppi di ogni semifinale accederanno alla finale del 18 dicembre.

Locandina del Concorso

Premi in palio

I premi in palio sono tutti votati alla crescita e alla promozione dei gruppi. Al primo premio vanno 3.000 euro, al secondo classificato 5 giornate di studio di registrazione presso il prestigioso Sam Recording Studio.

Tra le novità, il Premio Enrico Greppi “Erriquez”, che la Regione Toscana, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, dedica alla memoria del leader della Bandabardò. Verrà premiato il testo del brano in concorso che si distinguerà per la positività dei valori e dell’impegno sociale. Il premio in palio, per l’importo di 2.000 euro, finanzierà un progetto artistico.

Per il brano che meglio riuscirà ad esprimere la condizione giovanile, il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (2.000 euro) .Quest’anno anche gli spettatori potranno partecipare alla votazione online sul sito giovanisi.it.

Infine il Premio speciale Ernesto de Pascale per la migliore canzone in italiano, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico, presidente di giuria del Rock Contest, prematuramente scomparso. Il premio è la registrazione in studio del brano vincitore presso il Sam Recording Studio.