Roma, la sindaca Raggi vuole il secondo mandato: “Vado avanti, mi ricandido”

È ufficiale: Virginia Raggi si ricandiderà come sindaco alle prossime elezioni comunali di Roma, previste per la primavera 2021. La sindaca, dopo i rumors circolati nelle scorse settimane durante le quali ha palesemente evitato di rispondere a qualsiasi domanda sull’argomento,ieri ha deciso di sciogliere ogni riserva. L’annuncio è arrivato durante una videoconferenza avvenuta con i consiglieri della maggioranza capitolina, ai quali ha annunciato: “Vado avanti, mi ricandido.”

“Dobbiamo andare avanti, non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima“, avrebbe poi aggiunto. Dopo l’annuncio il MoVimento 5 Stelle ha dichiarato che appoggerà la candidatura con il massimo. La decisione della Raggi è giunta dopo gli incontri con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e con Alessandro Di Battista. Anche il capo politico pentastellato, Vito Crimi, ha manifestato il proprio appoggio attraverso una riflessione sulla permanenza del vincolo del doppio mandato per chi amministra.

Sulla ricandidatura della Raggi si è espressa con un post su Facebook anche la senatrice M5s Giulia Grillo, che nonostante si dichiari contraria ai doppi mandati sarebbe disposta ad un’eccezione per sostenere l’attuale primo cittadino capitolino:”Virginia Raggi ha dichiarato che si candiderà a sindaca di Roma. Conoscete la mia posizione riguardo alla regola del doppio mandato, sono contraria alle deroghe. Ma guardando all’operato di Virginia, so che la scelta più giusta è sostenerla in questa sua decisione, per una ragione ben precisa: Roma ha bisogno di continuare sulla strada del cambiamento che lei ha iniziato, perseguendo nonostante accuse infondate, linciaggi mediatici, continue minacce che però mai hanno scalfito la determinazione e la volontà di rendere Roma la capitale che merita di essere. Un percorso che può continuare solo se alla guida ci sarà lei. Ci sarà una votazione online perché l’ultima parola spetta sempre agli iscritti. Intanto, da parte mia, forza Virginia Raggi!”.

Norbert Ciuccariello