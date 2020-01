Roma, sedicenni investite: Genovese “sconvolto e devastato”

“Sono sconvolto e devastato per quello che è successo“. Questo è in sintesi quanto affermato da Pietro Genovese nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip durato circa una ora. A riferirlo Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, difensori del ventenne accusato di omicidio stradale nei confronti di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di 16 anni che hanno perso tragicamente la vita dopo l’incidente.

“Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte. Genovese non è il killer descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze“. A ribadirlo gli avvocati del giovane, che attualmente è agli arresti domiciliati. Pietro Genovese, figlio del famoso regista Paolo Genovese, è giunto all’interrogatorio con lo sguardo basso, indossando un giaccone scuro. “Il nostro assistito – hanno aggiunto i penalisti – ha risposto alle domande. Ad ora non abbiamo presentato istanza di attenuazione della misura cautelare. Rifletteremo anche su un eventuale ricorso al Riesame“.

Secondo quanto affermato dai due difensori il loro assistito è “affranto e distrutto dal dolore per quello che e’ accaduto. Il ragazzo ha esternato dolore e angoscia, al di la delle valutazioni che faranno i giudici è provato per questa esperienza e il suo stato d’animo merita rispetto, come il dolore della famiglia delle due ragazze.”

Genovese nel corso del primo confronto con gli inquirenti, avvenuto subito dopo l’incidente, si limitò a dire di non ricordare nulla dell’impatto: “Non le ho viste, non ho visto nulla“. I principali capi di accusa che pendono sul giovane sono il non rispetto del limite di velocità, che in base alle testimonianze rilevate sino ad oggi sembrerebbe superiore a quella prevista di 50 km/h e la guida sotto l’effetto dell’alcol: dai test è risultato un tasso alcolico nel sangue pari a 1,4 grammi per litro, ovvero tre volte superiore rispetto a quello consentito dalla legge.

Vi sono inoltre due altri aspetti che potrebbero entrare a far parte del processo: l’eventuale positività a sostanze stupefacenti e la tardiva frenata del Suv. Elementi su cui non si ha ancora nessuna certezza e che sino a questo momento non sono stati messi a referto come delle aggravanti.

Norbert Ciuccariello