Ryanair riduce i voli invernali e chiude basi, due in Irlanda e una in Francia

Brutta stagione per le Compagnie aeree. Dopo la brutta notizia della rinuncia di Alitalia di usare lo scalo di Malpensa, anche Ryanair che già aveva avuto recentemente rilevanti problemi, ha annunciato un “giro di vite” non indifferente.

La compagnia aerea low cost irlandese infatti ridurrà il numero dei propri voli quest’inverno, chiudendo temporaneamente le basi di Cork e Shannon in Irlanda e di Tolosa in Francia. Lo ha annunciato la compagnia spiegando che il taglio è dovuto alle restrizioni sui viaggi imposte per far fronte all’epidemia da coronavirus.

Da novembre prossimo a marzo 2021 la capacità della low cost irlandese sarà ridotta dal 60% al 40% rispetto all’anno precedente.

“A causa delle maggiori restrizioni ai voli imposte dai governi dell’Ue, i viaggi aerei da e per gran parte dell’Europa centrale, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio e Portogallo sono stati fortemente ridotti”, ha comunicato Ryanair. Per l’amministratore delegato, Michael O’Leary, l’obiettivo rimane quello di ridurre al minimo l’impatto in termini di posti di lavoro.