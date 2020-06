Salvini becca Conte “Straparla di Visegrad e tratta con regimi sanguinari come Cina e Iran”

ROMA. Alla vigilia della ripresa degli Stati Generali con l’intervento di Colao, dei sindacati e degli Enti locali. il premier Conte rivendica il ruolo riconosciuto dall’Italia all’Ue.

Da parte dei vertici europei agli Stati generali – scrive su Facebook – è stato riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Siamo stati un esempio per l’Europa e la gratitudine espressa è indirizzata a ciascuno di noi’. Ma Matteo Salvini lo attacca dopo le sue parole sui Paesi di Visegrad. “Non conosce vergogna. Quei Paesi hanno governi eletti – dice – mentre lui tratta con governi sanguinari come Cina e Iran’.