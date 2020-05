Salvini contro il Governo: “Con la scusa del virus pensano a una maxisanatoria per i clandestini”

Continua lo scontro aperto tra Matteo Salvini e il Governo: questa volta a focalizzare le attenzioni e sopratutto le critiche del leader leghista è la volontà dell’attuale esecutivo di creare un decreto ad hoc per la regolarizzazione di immigrati clandestini. “Con tutte le difficoltà che abbiamo, di lavoro, di risparmio, di mutuo, il Governo sta lavorando a una maxisanatoria di immigrati clandestini.“

Secondo il numero uno del ‘Carroccio’ il Governo con la scusa del virus starebbe pianificando una maxisanatoria di cui, secondo le affermazioni del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, potrebbero beneficiare circa 600mila immigrati. “Follia, e ora pare che al governo stanno facendo il mercato degli schiavi, 300mila, 400mila…follia. – ha dichiarato Salvini – Vedremo di impedirlo in ogni maniera, dentro e fuori il Parlamento.”

Matteo Salvini (Twitter)

Tra le circostanze che più hanno indispettito l’ex vicepremier del governo Conte I è stato evidenziato come i principali telegiornali nazionali, come Tg1 Tg La7 e il Tg4, non abbiano minimamente diffuso la notizia, mentre invece sulla carta stampata, come ad esempio su Repubblica, la news è stata puntualmente riportata.

Salvini sul suo profilo Twitter ha snocciolato alcuni dati che se confermati suonerebbero come un campanello d’allarme per il Paese: “Rispetto all’anno scorso sono quadruplicati gli arrivi in mare solo degli immigrati clandestini da 840 del 2019 a più di 3.500 di quest’anno. Così non va.” non a caso l’annuncio fatto in questi giorni ha fatto moltiplicare il numero degli sbarchi negli ultimi giorni.

Inoltre ha motivato la propria indignazione in quanto una maxisanatoria di questo genere sarebbe irrispettosa sia nei confronti “degli italiani perbene“, ma sopratutto in quelli “dei tanti immigrati che sono qua regolarmente coi documenti a posto e che pagano le tasse.“

Carlo Saccomando