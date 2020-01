Matteo Salvini ha agito nell’interesse dell’Italia, col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. Quest’ultima vicenda aveva convinto il Senato, il 20 marzo 2019, a negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. È quanto espresso nella memoria depositata dai legali del segretario federale della Lega alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in riferimento ai fatti inerenti la nave della guardia costiera Gregoretti, giunta in acque italiane con 131 migranti a bordo e bloccata per cinque giorni non molto distante dal porto di Augusta.

Si tratta di circa 30 pagine, in cui Salvini spiega di come ci sia “traccia di comunicazioni tra il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma con gli uffici di Gabinetto dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Difesa, dell’Interno e degli Affari Esteri“. Traccia che corrisponde a sette email, allegate alla memoria, inviate tra il 25 e il 31 luglio 2019 dagli uffici di gabinetto del ministero degli Esteri e di palazzo Chigi per gestire la vicenda.

Il premier Giuseppe Conte a dx, sullo sfondo Matteo Salvini.

Inoltre è stato definito “rilevante” il ruolo del premier Giuseppe Conte: ” il 26 luglio 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva inoltrato formale richiesta di redistribuzione degli immigrati ad altri Paesi europei”. In particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva investito della questione alcuni Stati membri: Germania, Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda.

Norbert Ciuccariello