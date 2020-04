Salvini in diretta Facebook sul balcone, un vicino urla: “Matteo sono stro…te!”

Video di Matteo Salvini (Twitter)

Durante una diretta video dal balcone della sua casa milanese Matteo Salvini è stato interrotto da un vicino di casa che ha urlato: “Matteo, sono stro…te!”. Il leader della Lega mentre stava affermando che bisognerebbe premiare le imprese italiane ha ricevuto un’improperio che non è passato inosservato agli internauti.

Preso in contropiede dall’episodio ha prontamente affermato: “Ci sono urla dall’altra parte del condominio, d’altronde sono sul balcone.” In seguito ha salutato l’hater, questa volta non virtuale ma reale, ed ha aggiunto: “Questo è il bello di Milano”

Carlo Saccomando