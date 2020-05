Salvini: “Lega in piazza se passerà la sanatoria degli immigrati abusivi”

MILANO. La Lega non ci sta e lo dimostrerà. Matteo Salvini ha infatti minacciato che la Lega scenderà in piazza in caso di sanatoria.”Noi seguiamo le regole, come fanno tanti commercianti incredibilmente multati. Nel rispetto delle regole – ha detto – se ci sarà una sanatoria di centinaia di migliaia di abusivi protesteremo a nome degli italiani sia nelle aule del parlamento che fuori dalle aule del parlamento“.

“Gli sbarchi sono quadruplicati: ovvio se parli di sanatorie…È criminogena la sola idea di regolarizzare centinaia di migranti – ha aggiunto Salvini – un conto diverso sarebbe prorogare i permessi scaduti di qualche mese ma una sanatoria indiscriminata sarebbe devastante“.

Norbert Ciuccariello