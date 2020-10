San Francesco su Rai 1 in animazione in prima assoluta

San Francesco, patrono d’Italia, viene rivisitato storicamente in una delle pagine della sua vita più ricche di mistero: l’incontro con il sultano d’Egitto e di Palestina. Oggi si direbbe di un vertice tra il poverello di Assisi e il potente Al-Malik al-Kāmil, nipote del terribile Saladino, del cui esito non si è mai saputo nulla; la sola certezza è che Francesco usci vivo ed incolume da quell’incontro che avvenne a Damietta nel 1219, in occasione della V Crociata cristiana in Oriente.

Si presentò come Francesco di Assisi, indossando solo il saio e in compagnia di un lupo; gli racconta la sua vita, la sua conversione, ma soprattutto gli esprime la sua convinzione di come tutte le creature della terra siano fratelli e sorelle, del valore della pace. Tutto ciò sorprende e affascina il sultano, che ascolta Francesco con ammirazione e gli risparmia la vita e aspetto altrettanto importante, per tutto quel giorno i combattimenti tra gli eserciti sono sospesi. Quell’incontro viene proposto ora, per la prima volta in animazione con lo special dal titolo “Francesco”, che andrà in onda su Rai Uno alle 9,20 in occasione della ricorrenza di San Francesco, domenica 4 ottobre. E’ un’opera prodotta dalla società torinese Enanimation (nei cui studi è stata interamente realizzata) per Rai Ragazzi, ed è rivolto a bambini e famiglie e presenta alcuni momenti della vita e dell’intensa attività di san Francesco. Le voci sono di Pino Insegno (al-Malik) e Francesco Pezzulli (Francesco), doppiatore ufficiale di Leonardo DiCaprio, mentre le musiche sono del compositore Gigi Meroni, autore e musicista per anni presso la Hans’s Zimmer Media Ventures e pluripremiato agli Emmy Awards.

Il mediometraggio di 30 minuti, diretto da Lisa Arioli e Luca Fernicola, è realizzato sotto la direzione artistica di Stefania Raimondi (anche co-autrice con Sante Altizio e co-sceneggiatrice del film con Alberto Bordin e Andrea Marchetti); la produzione è di Federica Maggio per Enanimation, società torinese leader nel settore dell’animazione. L’opera è stata presentata in anteprima ad Assisi nella tre giorni del Cortile di Francesco, con grande successo e alla presenza del direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, e del direttore di Rai per il sociale, Giovanni Parapini,

In ”Francesco” è il sultano al-Malik a rivelare ad un bambino quell’incontro avvenuto nel 1219, nel suo accampamento di Damietta, in Egitto, mentre era in corso la guerra tra le armate del sultano e l’esercito crociato. Gli racconta del suo stupore e del suo apprezzamento verso Francesco, che si presentò al suo cospetto senza timori, pur sapendo di rischiare la vita.

“Ilmediometraggio – spiega l’autrice Stefania Raimanidi – contiene diversi messaggi, che spingono a riflettere sul fatto che un incontro casuale, anche breve, può essere decisivo per allargare gli orizzonti del pensiero e portarci a comprendere le azioni degli altri e quindi a capirle”.

Il film si conclude con il ritorno di Francesco ad Assisi, dove incontra i suoi confratelli e Chiara, e con il Sultano che ricorda quel messaggero di fraternità diverso da tutti gli altri.

Appuntamento televisivo per domenica 4 ottobre, su Rai 1 alle 9,20, con replica sui Rai Gulp alle 15,35 e poi ancora alle 20,40.