Sanchez “Il Recovery fund si deve fare entro fine luglio”

MADRID. L’accordo sul Recovery fund si può e si deve fare entro luglio, non si può aspettare oltre, dice il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez.

In un’intervista al Corriere, parla di “alleanza”, un patto tra Italia e Spagna che è “necessario” e “può portare grandi frutti all’Europa”. E ricordando la risposta “titanica” dei due paesi al coronavirus si dice convinto che se si avrà successo in questo momento cruciale, vedremo gli Stati Uniti d’Europa. Madrid ha un accesso adeguato al credito – aggiunge – quindi per ora non vede la necessità di ricorrere al Mes.