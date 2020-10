Sapori di Toscana: la panzanella, così fresca e semplice da preparare

La panzanella toscana è una ricetta conviviale, fresca, saporita e semplicissima: adatta per tutti, bambini compresi. Di fatto, è la dimostrazione di come pochi e semplici ingredienti possano dare vita a un piatto fantastico e incredibilmente invitante e goloso. Questa ricetta viene chiamata anche pansanella o panmollo, e consiste in una preparazione a base di pane raffermo e altri ingredienti, come pomodori, basilico e cipolla. Se volete, potete arricchire la panzanella anche con altri ingredienti come tonno e olive nere denocciolate, ma vi assicuriamo che è già ottima e profumata nella sua versione base.

Il segreto di una buona panzanella è quello, innanzitutto, di condire separatamente gli ingredienti, per poi unirli, e servirla a temperatura ambiente, mai di frigorifero. In questo modo i prodotti di qualità in essa contenuti sprigionare tutti i loro sapori e profumi. Se non ci credete, ome consiglia il portale primochef.it è quello di lasciarne un cucchiaio in frigorifero, dopo do che fate una prova assaggio di confronto.

Ingredienti

400 g di pane casereccio raffermo possibilmente toscano

• 4 cucchiai di aceto di vino bianco

• 300 g di pomodori maturi

• 30 g di cipolla rossa

• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva

• 10 foglie di basilico

• sale q.b.

• pepe q.b.

Preparazione