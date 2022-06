L’acquisto della prima casa è emozionante e pieno di promesse per il futuro. Tuttavia, è importante ricordare che il costo della proprietà di una casa va oltre la semplice rata del mutuo. Ci sono molte spese aggiuntive, dall’attivazione delle utenze ai lavori di ristrutturazione. Fare scelte ponderate può davvero fare la differenza. Vediamo allora alcuni consigli per spendere meno e più consapevolmente.

Regola numero 1: pianificare

Quando si tratta di traslocare, si può risparmiare molto denaro pianificando in anticipo. Più si riesce a pianificare in anticipo, più si risparmia. Per sapere quanto costerà il trasloco, potete consultare i siti web delle aziende di traslochi e controllare i preventivi che offrono. Meglio farsi anche un’idea del costo di articoli come i materiali da imballaggio, così da conoscere esattamente l’ammontare della spesa e non avere brutte sorprese. Conoscendo questa cifra, inoltre, si potrà tenere traccia di ogni extra e capire se e quando rinunciare a qualcosa.

Attivare le utenze senza dare niente per scontato

Una delle incombenze quando si compra casa è proprio attivare le utenze, ma non tutte le proposte dei vari fornitori sono uguali. In passato non dovevate preoccuparvi di scegliere un erogatore di energia elettrica: la vostra società di servizi era l’unica opzione. Ma ora, grazie alla deregolamentazione, potete scegliere il vostro fornitore di elettricità. Come si legge nel contenuto dedicato alle tariffe della luce di VIVI energia, infatti, l’utente oggi non è più vincolato alle tariffe di tutela e ha quindi molta più possibilità d’azione rispetto a prima. Confrontare e informarsi accuratamente è un primo passo per fare la scelta che fa al caso vostro.

Attenzione ai mobili

L’arredamento di una casa è di solito una delle spese più importanti del trasloco. È anche un’operazione che si tende a fare su due piedi: si vede qualcosa che piace, lo si compra e poi ci si resta per anni. Ma c’è un’altra opzione: l’acquisto di mobili usati. I mobili di seconda mano possono essere di grande valore e spesso hanno un aspetto migliore rispetto a quelli più recenti, perché sono stati curati da qualcuno che aveva davvero a cuore la propria casa. Ciò significa che ci sono molti mobili di buona qualità e a basso costo, in attesa di essere venduti. Se siete abbastanza fortunati da trovare mobili di seconda mano che vi piacciono, comunque, assicuratevi di farli controllare da un professionista prima di acquistarli.

Tinteggiare le pareti

Tinteggiare le pareti di casa può essere un’esperienza molto gratificante ed è anche un ottimo modo per risparmiare sul prossimo progetto di miglioramento della casa. Dipingere da soli le pareti, inoltre, può farvi risparmiare fino al 50% rispetto al costo dell’intervento di un’altra persona. In secondo luogo, potete anche risparmiare tempo, perché ci metterete meno rispetto a qualcuno ingaggiato per farlo.