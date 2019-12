Vi ricordate il famoso incipit con che dava il via alla celeberrima serie televisiva “Adventures of Superman” degli anni Cinquanta? La voce narrante fuoricampo affermava: “Più veloce di un proiettile. Più potente di una locomotiva. In grado di saltare alti edifici con un solo balzo.” Non si trattava né di un uccello e nemmeno di un aereo, era semplicemente Superman, protagonista indiscusso del telefilm.

Oggi pomeriggio in molti appassionati di sport e non si sono accorti che esiste un “Superman” anche nello sci: il suo nome è Domink Paris. C’è chi lo ha definito impressionante, potente, impavido, superbo, a tratti addirittura perfetto. C’è chi addirittura pensa di affidargli le chiavi della città e insignirlo della cittadinanza onoraria. Ebbene lo sciatore azzurro quest’oggi ha realizzato un’impresa epica, ovvero quella di conquistare per la quarta volta in carriera, terza consecutiva negli ultimi tre anni, la discesa libera di Coppa del Mondo di sci a Bormio. E pensare che il primo trionfo in carriera dell’atleta altoatesino fu proprio sulle nevi dello Stelvio nel 2012, il primo dei diciassette successi ottenuti sino ad oggi.

Dominik Paris a Bormio! 💪💪💪💪 #EurosportSCI pic.twitter.com/njH55umoSA — Massimo (@BonzoMassimo) December 27, 2019 Il video della gara di Dominik Paris (Twitter)

Dominik ha dimostrato una superiorità senza confronti grazie ad un feeling speciale con questa pista, che gli hanno permesso di dominare la gara con linee inavvicinabili per qualsiasi avversario. L’azzurro ha chiuso la gara con il tempo di 1’49″56, precedendo di 39 centesimi lo svizzero Beat Feuz e di 42 centesimi l’austriaco Matthias Mayer.

“Ho rischiato abbastanza oggi. Alla Carcentina ho perso un po’ di velocità – ha commentato dopo la vittoria Paris -, però mi sono salvato abbastanza bene. Mi piace quando la neve è dura, mi diverto. Non va sempre bene, ma io ci provo sempre a tutta”

Il podio di Bormio: 1° Dominik Paris, 2° Beat Feuz e 3° Matthias Mayer (Twitter)

Per gli altri italiani presenti in gara nessun risultato eccellente, eccezion fatta per Mattia Casse, giovane piemontese che prosegue il percorso di crescita con un 18esimo posto, a 2″19 di distacco dalla prima posizione. Seguono Emanuele Buzzi, 29esimo, che ha terminato a 3” esatti; mentre non è riuscito a centrare la zona punti l’inossidabile Peter Fill, alla presenza numero 350 in carriera, giunto 31esimo a 3″10. Chiudono Matteo Marsaglia, 37esimo, a 3″46, Guglielmo Bosca, 40esimo, a 3”57, Davide Cazzaniga, 56esimo, a 5”97 e infine Henri Battilani, 58esimo, a 7”37.

In classifica generale Paris sale al secondo nella classifica generale di Coppa del mondo con 349 punti totali, a 30 lunghezze di distanza dal norvegese Henrik Kristoffersen, attuale leader della competizione. Mentre occupa la terza posizione Aleksander Kilde con 344 punti. Domani, sabato 28 dicembre si replica sulla stessa pista, con il percorso originale di 3.270 metri, un’altra grande occasione per Dominik di avvicinare la vetta nella classifica generale di Coppa del Mondo, mentre domenica avrà luogo la combinata.

Norbert Ciuccariello