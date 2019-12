Scontro mortale sugli sci sulle piste dell’Alto Adige

BOLZANO. Un sottuficiale sloveno di 47 anni, Tomaz Grintal, ha perso la vita oggi in un incidente sugli sci a Plan de Corones, in Val Pusteria. Sulla pista “Sonne” l’uomo si è scontrato con un giovane tedesco. Lo sloveno è morto sul colpo, mentre il ragazzo di 19 anni, trasportato all’ospedale di Brunico, se l’è cavata con un trauma toracico ed uno all’anca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Brunico e di San Vigilio di Marebbe per i rilievi di legge: la dinamica è ancora da ricostruire.

Entrambi gli sciatori indossavano il casco. Grintal era originario di Postumia e operava come sottoufficiale a Udine per la Multinational Land Force della Brigata Julia. Quando è avvenuto l’incidente stava sciando in compagnia di alcuni amici. Nonostante lunghi tentativi di rianimazione da parte del medico d’urgenza, Grintal è deceduto sul posto a causa di un gravissimo trauma cranico. Lascia la moglie ed una figlia.