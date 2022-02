Scosse di terremoto in Emilia, torna la paura

Tre forti scosse di terremoto si sono verificate in Emilia, nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012. La prima, di magnitudo 4, è avvenuta alle 19,55. La seconda, la più forte, intorno alle 21, con epicentro a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è stata avvertita fino a Parma Modena e Bologna. La magnitudo, ha rilevato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata di 4,3. A seguire altre scosse di assestamento più leggere.

Tanta paura ma non si segnalano danni

Tante persone sono scese in strada e sono subito partite le verifiche. Non si segnalano per il momento danni, come ha riferito il presidente della regione Stefano Bonaccini: “Tanto spavento tra i cittadini, qui provati dal terremoto del 2012, ma per ora nessun danno a cose e persone“, ha scritto il governatore su Twitter. Bonaccini ha tenuto un incontro presso il centro operativo di Protezione Civile di Marzaglia a Modena.

Forza Emilia-Romagna (2/2) pic.twitter.com/j3jmNTovNU — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) February 9, 2022

La memoria torna al 2012, morirono 28 persone

Una serie di scosse che ha riportato la paura nelle zone devastate dal sisma nel 2012: il 20 e il 29 maggio ci furono due violentissimi eventi di magnitudo 5,9 a Finale Emilia, Medolla e Cavezzo. I morti furono 28, migliaia gli sfollati e i crolli tra gli edifici.