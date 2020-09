Scuola, oltre 400 gli istituti con almeno un caso di Coronavirus e 75 quelli chiusi

A pochi giorni dalla tanto agognata riapertura delle scuole sono più di 400 gli istituti colpiti da almeno un caso di Coronavirus e 75 quelli che sono stati costretti alla chiusura. A riportare la notizia è Il Sole 24 ore.

Le Regioni con più istituti coinvolti sono Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. A Roma le scuole coinvolte sono 19, a Bologna 14, a Milano 13. Nel 76% dei casi i positivi sono studenti e nel 13% docenti. Va sottolineato però che in Sardegna le scuole hanno riaperto i battenti dal 22 settembre, mentre in Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia addirittura da ieri, 24 settembre. Per cui è molto probabile che con le scuole aperte da Nord a Sud il numero dei casi di positività possa continuare a crescere nelle prossime settimane.

In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi. I dati derivano da un database messo a punto da un giovane ricercatore e da uno studente universitario – Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino – che hanno raccolto dalla riapertura della scuola notizie e le ordinanze dei sindaci.