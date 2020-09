Scuola, tensione alle stelle e proroga misure antivirus sino al 7 ottobre

ROMA. Le norme anti-virus sono state prorogate fino al 7 ottobre. Restano chiusi stadi e discoteche. Il premier Conte ha visto banche e Poste per il piano cashless collegato alle misure per le ripresa.

Sul fronte scuola resta alta la tensione L’Alto Adige dà il via in Italia all’anno scolastico nell’era del ‘post-covid’. Riaprono gli asili anche da Milano a Vo’, il comune padovano che registrò il primo decesso per Covid il 21 febbraio. Scontro tra la ministra Azzolina e la Lega che ha pronta una mozione di sfiducia. Sono stati 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a domenica. Calano ancora i contagiati: 1.108 (ieri 1.297).