Scuole Campania, De Luca: ‘Da lunedì, chiudiamo tutte le scuole’

La variante del virus continua a preoccupare e molte regioni stanno valutando il cambio colore per poter contenere i rischi di eccessivi contagi, la Campania é tra quelle che rischiano di divenire zona rossa, e De Luca, Presidente della Regione, anticipa già che da lunedì le scuole saranno chiuse e si ritornerà alla didattica online.

Poi esplicita, non senza una vena polemica, la sua scelta: ” Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia un’epidemia diffusa di Covid anche tra i ragazzi di 10, 15, 18 anni, con buona pace di qualche comitato che è sempre pronto a fare ricorsi ai tribunali amministrativi”.

Scuola, le dichiarazioni di De Luca: Misure drastiche

“Abbiamo registrato, in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza della variante inglese, credo almeno 6 casi tra tutti i positivi”. Poi precisa che la variante inglese “ha un’aggressività maggiore in generale sulla popolazione, ma in particolare sulla popolazione più giovane. Questo è l’elemento che deve preoccuparci”.

Le motivazioni che hanno spinto alla chiusura sono soprattutto legate all’esigenza di arginare le nuove varianti del virus e utilizzare alcune settimane per permettere a tutto il personale scolastico, considerato tra i soggetti a maggior rischio, di potersi vaccinare. Poi chiude sul nascere ogni lamentela: “Due motivi chiari che non hanno nulla di ideologico e che sono indifferenti alla logica della lamentela continua”.

De Luca ringrazia i dipendenti della scuola per il lavoro eseguito

Il personale scolastico, dice, é stato straordinario, ha avuto una capacità incredibile di gestire anche la didattica a distanza, ha dimostrato, aggiunge, di avere molta pazienza e professionalità anche nel gestire la didattica il presenza al 50%.

Poi un pò adirato sui numeri dei contagi tornati a salire in Campania, afferma: “La fiammata di contagio che registriamo oggi è la conseguenza di un Paese abbandonato a se stesso. Fasce, controfasce, zone e controzone sono palliativi se non abbiamo un controllo rigoroso delle norme essenziali di sicurezza”.

Poi ribadisce: “Possiamo dirlo al nuovo Governo che se non si mette in piedi un piano di sicurezza e controllo sarà tutto inutile? O perlomeno il calvario sarà prolungato di mesi e mesi”. invitando dunque ad un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine e un maggior senso di responsabilità da parte dei cittadini.