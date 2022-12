Sea Eye 4 attracca al porto di Livorno: a bordo 108 migranti

La Sea Eye 4 è la seconda nave Ong alla quale nel giro di due giorni viene data l’autorizzazione ad attraccare nel porto di Livorno

Questa mattina la nave tedesca Ong Sea Eye 4 è attraccata alla banchina del porto di Livorno. L’imbarcazione ha fatto ingresso in porto scortata da motovedette della capitaneria. A bordo sono presenti 108 migranti.

Terminate le operazioni di ormeggio i medici dell’ufficio di sanità marittima di frontiera e il personale della Croce rossa effettueranno i primi accertamenti medici. Come già stabilito 32 migranti saranno destinati all’Emilia Romagna, 30 al Lazio, mentre i restanti 46, tra cui i minori, rimarranno in Toscana e saranno distribuiti tra le varie province.

Il Comune di Livorno, nella persona l’assessore Andrea Raspanti presente sul molo, ha reso noto i Paesi di provenienza dei migranti: sono Bangladesh, Sudan, Nigeria, Somalia, Togo, Mali e Egitto. Anche nel loro caso, come in quelle di ieri per la nave Ong Life Support, le procedure previste dopo l’attracco sono di verifiche a bordo da parte del personale sanitario di frontiera, e a terra di triage, identificazione e somministrazione di cibo e vestiti.

