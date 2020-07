Sea Watch, imbarcazione alla deriva con 57 persone

Un barcone partito dalla Libia con a bordo 57 persone si troverebbe in grave difficoltà, a 24 miglia da Lampedusa in zona SAR maltese. Lo riferisce Sea Watch Italy, precisando che “Alarm Phone è stato allertato dalla barca, ma la connessione era scadente. Non abbiamo potuto ottenere tutte le informazioni necessarie né verificare la posizione. Le autorità di Malta e Italia sono state informate“. Inoltre sono state allertate le autorità italiane e maltesi.

Intanto il problema dei migranti e degli sbarchi clandestini in Italia è senza dubbio uno tra i temi più importanti dell’agenda di governo: alcune fonti riferiscono che domani dovrebbe partire la procedura d’urgenza, coordinata dal Viminale e del ministero dei Trasporti, per mettere in campo delle navi ad hoc che controllino i migranti in arrivo e siano in grado di eventuali positivi, così da ‘schermare’ le popolazioni locali ed evitare qualsiasi tipo di rischio legato allo sbarco di migranti sulle coste italiane.

Una soluzione che sarebbe maturata a seguito del recente sbarco di 28 migranti sulle coste di Roccella Jonica erisultati positivi al Covid-19. Il rischio, però, spiegano le stesse fonti, è che l’offerta del governo vada deserta, in quanto poco appetibile economicamente per gli armatori eventualmente coinvolti nell’operazione.

Carlo Saccomando