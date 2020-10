Serie A, come il calciomercato può influire sulla lotta scudetto

In trepidante attesa. Così si può riassumere lo stato di un po’ tutti i tifosi in relazione agli ultimi giorni di una sessione di calciomercato certamente molto diversa rispetto a quella che siamo abituati a conoscere. Poche operazioni, alcune che erano già state programmate a metà della scorsa stagione, altre concluse con un accordo in prestito.

Inutile girarci intorno, visto che il Covid-19 ha influito notevolmente anche sulle scelte delle società per quanto concerne i rinforzi da acquistare per la propria rosa. Non è stato facile operare anche con pochi soldi a disposizione, provando a mettere in atto quello che è stato definito anche dal dirigente della Juventus Fabio Paratici un “mercato creativo”.

Chi può puntare al tricolore: spunta l’Atalanta tra Juve e Inter

L’Inter si è rinforzata in modo impressionante e le prime partite ufficiali lo testimoniano alla perfezione. A livello offensivo la compagine guidata in panchina da Antonio Conte può vantare su calciatori di altissimo livello e qualità. Nel momento in cui riuscirà a trovare un buon equilibrio tra i vari reparti, si può considerare come la principale pretendente al titolo.

Quest’anno la Juventus parte in secondo piano, più che altro per tutte le incognite legate al cambio di allenatore e ad un parco giocatori che è stato rinnovato, ma non probabilmente a sufficienza, anche per via dei pochi fondi disponibili.

Attenzione, però, all'Atalanta: anche i bookmakers stanno cominciando a considerare sempre di più la squadra guidata da Gasperini. Le quote legate alle chance scudetto dei bergamaschi si sono notevolmente abbassate nel corso delle ultime settimane.

Le sorprese degli ultimi giorni di mercato

La trattativa che sta catalizzando l’interesse un po’ di tutti gli appassionati è certamente quella tra la Fiorentina e la Juventus, per la cessione di Federico Chiesa, figlio d’arte e uno dei punti fermi della squadra viola, ai bianconeri. Il giocatore vuole a tutti i costi raggiungere Cristiano Ronaldo con la maglia della Vecchia Signora, ma ci sono di mezzo tanti soldi che, al momento, non ci sono.

L’Inter potrebbe anche pensare ad un grosso investimento, ma tutto passa dalla cessione di Skriniar. Ad ora non ci sono le condizioni per cui tutto questo possa andare in porto, ma si sa che le sorprese sono dietro l’angolo quando si parla di calciomercato. Per quanto riguarda Nainggolan, altro seconda occasione con la maglia nerazzurra, visto che continua il tormentone del ritorno a Cagliari, anche se i sardi non hanno soldi a sufficienza per soddisfare le richieste economiche dell’Inter.

E il Napoli? Probabilmente si dovrà tenere la grana Milik, anche se non sono pure in questo caso escluse delle sorprese dell’ultima ora, sempre dalla Premier League. Hysaj potrebbe anche decidere di salutare il capoluogo partenopeo per trasferirsi in Russia e, a centrocampo, De Laurentiis vorrebbe sempre piazzare un altro colpo da regalare a Gattuso. Bakayoko? Forse, ma ci sono più chance di vederlo in maglia rossonera.