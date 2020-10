Serie A, occhio al fattore Covid: sconfitta a tavolino per chi non gioca

Il Consiglio Straordinario della Lega Calcio ha lanciato una nuova norma e anche particolarmente delicata, soprattutto in un periodo complicato come questo, in cui l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non è assolutamente scomparsa, ma si appresta a riprendere quota, purtroppo, nel corso dei mesi invernali.

La notizia, riportata anche in un nostro precedente articolo, ha messo in evidenza come il Consiglio Straordinario ha deciso che, nel corso di questa stagione, ogni squadra di Serie A avrà la possibilità di richiedere solo ed esclusivamente una volta il rinvio di un match per via di un gran numero di contagi che hanno coinvolto i propri tesserati.

Nella lotta per lo scudetto inciderà anche il Coronavirus?

La Serie A ai tempi del Coronavirus potrebbe essere completamente rivoluzionata. Insomma, anche in virtù delle nuove regole che sono entrate in vigore, a partire da quella riguardante le cinque sostituzioni fino ad arrivare alla sconfitta a tavolino nel caso di una seconda richiesta di rinvio per un eccessivo numero di giocatori contagiati, il campionato potrebbe chiaramente essere condizionato.

Attualmente, le favorite sono Inter e Juventus, ma spesso si tende a sottovalutare come Atalanta e Napoli potranno dare fastidio fino alla fine.

Come funziona questa nuova regola

In modo particolare, le squadre dovranno effettuare la registrazione di quantomeno 10 contagi tra i vari giocatori in un arco temporale pari ad una settimana, in maniera tale da poter effettuare la richiesta del posticipo.

Nel caso in cui, però, una compagine prendesse la decisione di non presentarsi sul campo di gioco, ecco che ci sarà una sanzione esemplare, visto che verrà assegnata la sconfitta a tavolino con il risultato di 0-3. Una regola che, attenzione, sarà valida anche in riferimento alla Coppa Italia, ma che non riguarderà, però, le gare che si svolgeranno in semifinale e l’atto conclusivo della manifestazione.

Quindi, è necessario chiarie quali sono le condizioni che permetteranno comunque di svolgere l’incontro. In realtà, il Consiglio Straordinario di Lega Calcio non ha fatto altro che applicare le norme Uefa che erano entrate precedentemente in vigore. Sarà sufficiente che una compagine abbia 13 calciatori a disposizione, incluso ovviamente un portiere, ed ecco che la partita potrà essere disputata. Della serie, non ci saranno scuse che tengono.

Di conseguenza, ecco che la partita che è stata rinviata tra Genoa e Torino rappresenta il primo caso di applicazione di questa nuova norma. Il Genoa, quindi, non potrà più fare richiesta nel corso dell’attuale stagione, del rinvio di un match per via del numero eccessivo di contagi all’interno della propria squadra.