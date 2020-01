Serie A, torna il campionato: oggi 4 gare, domani tutte le altre

ROMA. Vacanze finite per la Serie A che torna in campo per la 18ª giornata di campionato. Apre il turno oggi alle 12.30 la Lazio di scena a Brescia. Alle 15 c’è, invece Spal-Verona. Un confronto cruciale soprattutto per la Spal, a 12 punti e penultima. Il Verona proverà a conquistare il bottino pieno, salendo a 22 punti come il Bologna, e con una gara in meno. Particolarmente dura la prova che tocca al Genoa, dovendo ospitare il Sassuolo. Solo i tre punti per i padroni di casa per continuare a sognare la salvezza. La Roma di Fonseca è invece chiamata a una prova di maturità contro il Torino di Mazzarri. Servono punti per seguire la scia della Lazio.

Domani (domenica), sguardi puntati soprattutto su Napoli-Inter. Un test cruciale per Gattuso, che potrebbe modificare gli equilibri in vetta, regalandosi punti cruciali. Non sarà però facile avere la meglio contro i nerazzurri, più compatti che mai. Anche la Juventus non avrà sicuramente vita facile contro il Cagliari, mentre il Milan cerchà di uscire dalle sabbie mobili della classifica con la Samp. I tifosi sperano che l’arrivo di Ibrahimovic sia da stimolo nello spogliatoio rossonero.

Questo il programma completo della penultima giornata di andata con gli orari d’inizio e la programmazione televisiva.

Domenica 5 Gennaio

Brescia-Lazio (ore 12:30, Sky)

Spal-Verona (ore 15, Sky)

Genoa-Sassuolo (ore 18, Sky)

Roma-Torino (ore 20:45, DAZN)

Lunedì 6 Gennaio

Bologna-Fiorentina (ore 12:30, DAZN)

Atalanta-Parma (ore 15, DAZN)

Juventus-Cagliari (ore 15, Sky)

Milan-Sampdoria (ore 15, Sky)

Lecce-Udinese (ore 18, Sky)

Napoli-Inter (ore 20:45, Sky)