Lo chiede il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in una lettera al premier Giuseppe Conte, firmata anche dalle associazioni degli enti locali. Cirio fa notare che in Piemonte l’88% dei Comuni ha meno di 5000 abitanti, 571 meno di 1000.

“Chi vive nei piccoli Comuni – scrive – non riesce a comprendere perché sia impossibile spostarsi di pochi chilometri per raggiungere i propri cari per celebrare il Natale in famiglia”. Consentire a Natale, Santo Stefano e Capodanno il ricongiungimento familiare per chi vive in Comuni diversi, “nel raggio nella propria vallata alpina o appenninica e all’interno di omogenee aree geografiche”.