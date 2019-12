Sì all’impeachment. Trump: aggressione all’America

“Il Presidente Reagan sarebbe molto orgoglioso dell’America che abbiamo creato negli ultimi 3 anni!”. “Questo è un’aggressione all’America”. Sono le parole con cui si rivolge all’elettorato e ai suoi nemici il presidente americano Donald Trump sui social. Sotto accusa per impeachment dopo il sì della Camera, ha seguito le orme degli ex presidenti Andrew Johnson e Bill Clinton – poi assolti in Senato -, mentre Nixon si dimise prima dell’imputazione. Trump è accusato di abuso di potere per le pressioni su Kiev nel far indagare il suo principale rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden, e ostruzione del Congresso per aver bloccato testimoni e documenti. Contro di lui i voti sono arrivati quasi tutti da parte dei Democratici. Il colpo di scena ha riguardato Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America, la quale ha informato che il passaggio al Senato, dove ci sono molti Repubblicani, non avverrà fino a quando non sarà garantito un processo giusto. Questo poiché il leader dei senatori Mitch McConnell si è recato alla Casa Bianca per coordinare le strategie.

Immagine Facebook Nancy Pelosi

«Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Abbiamo l’appoggio del partito repubblicano. Dopo tre anni di caccia alle streghe, bufale, vergogne, truffe, i democratici stasera stanno cercando di annullare il voto di decine di milioni di patrioti americani. Questo è il primo impeachment dove non c’è un reato, e sarà un suicidio politico per i dem», ha commentato Trump. Pelosi, la grande accusatrice, ha affermato: «Trump ha messo in pericolo la nostra sicurezza nazionale. Ha tradito il suo giuramento alle elezioni. E ha approfittato del suo potere per un guadagno personale e politico. Non siamo una monarchia. E noi difendiamo la nostra democrazia». Nel frattempo le proteste continuano in America, e i sondaggi mostrano un Paese diviso riguardo la messa in stato d’accusa, pur se il gradimento nei confronti del tycoon pare aumentare secondo l’ultimo sondaggio di Gallup.