Si è spento Bill Withers voce leggendaria di brani come “Ain’t No Sunshine”

Ancora un lutto nella grande famiglia della musica mondiale. Ancora una voce straordinaria si è spenta. Bill Withers, voce leggendaria dietro brani come ‘Ain’t No Sunshine’ e ‘Lean on Me’, è morto a Los Angeles a 81 anni per complicazioni cardiache. Lo ha annunciato la stessa famiglia dell’artista tre volte premio Grammy.

La notizia della morte del soul singer viene in un momento in cui la sua ‘Lean on Me’ (Conta su di me) è diventata un inno alla resistenza nei tempi dell’epidemia di coronavirus con diversi artisti che ognuno a modo proprio ha reinterpretato il brano per offrire sostegno a chi è impegnato in prima linea contro il virus nonché alla vittime. “Siamo distrutti dalla morte del nostro amato e devoto padre e marito – si legge nel comunicato della famiglia -. Un uomo solitario con un cuore motivato a connettere il mondo in generale, con la sua poesia e musica ha parlato onestamente alle persone mettendole in relazione le une con le altre… La sua musica appartiene per sempre al mondo”.