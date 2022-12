Sigaretta elettronica e sigaretta normale: qual è meglio?

A partire dagli inizi degli anni 2000, la sigaretta elettronica si è imposta sempre più prepotentemente sul mercato, arrivando, in alcuni casi, a sostituire totalmente la sigaretta normale. La nascita delle sigarette è invece più antica e risale già all’800. Mentre è ancora più antica l’abitudine di consumare le foglie di tabacco inalandone il fumo, che è iniziata già nel ‘500 in epoca elisabettiana (Elisabetta I).

La sigaretta elettronica, o “e-cigarette” o “e-cig”, funziona con del liquido che solitamente contiene nicotina e chi la utilizza si preoccupa di scoprire dove acquistare le migliori basette di nicotina. La sigaretta tradizionale, invece, non ha bisogno di accessori particolari, se non di un accendino che generi la fiamma.

Comunque, negli anni, si è creato un acceso dibattito tra queste due tipologie di consumo e c’è chi si è chiesto spesso se la sigaretta elettronica fosse innocua o meno nociva della sigaretta normale. Le differenze tra le due sigarette ci sono e sono abbastanza visibili e pare anche che la sigaretta elettronica abbia degli evidenti vantaggi rispetto al fumo di tabacco.

Differenze tra sigaretta elettronica e sigaretta normale: il funzionamento

La prima differenza fondamentale tra la sigaretta elettronica e la sigaretta classica sta nel funzionamento.

La sigaretta tradizionale è formata da un cilindro di carta al cui interno si trova del tabacco lavorato e funziona con un meccanismo a combustione. La combustione viene generata all’accensione della sigaretta, che generalmente avviene utilizzando un accendino o un altro tipo di fiamma. Al momento dell’accensione, quindi, vengono sviluppate e messe in circolo numerose sostanze come il catrame e il monossido di carbonio, ma anche vari idrocarburi e metalli. Queste sostanze risultano danno per la salute. Inoltre, in ogni sigaretta è presente nicotina, che genera dipendenza e porta anche all’aumento della pressione sanguigna.

Le sigarette elettroniche, invece, non contengono tabacco e producono vapore da inalare a partire da un apposito liquido. Alla base del suo funzionamento, quindi, non c’è la combustione, ma c’è la vaporizzazione.

L’e-cig è un dispositivo elettrico che funziona a batteria. Questa batteria è ricaricabile e fornisce energia elettrica a una componente chiamata atomizzatore, che è una resistenza elettrica formata da un filo di metallo (generalmente rame). Come ogni resistenza, anche l’atomizzatore, quando è attraversato dalle particelle elettriche, si riscalda. Riscaldandosi, aumenta la temperatura e il liquido presenta nel serbatoio viene portato ad ebollizione e poi evapora. Dato che non c’è combustione, le sostanze nocive che vengono prodotte con il fumo di sigaretta, in questo caso non vengono generate.

Per quanto riguarda la presenza o meno di nicotina, questa dipende dal tipo di liquido scelto. Ci sono dei liquidi totalmente privi di nicotina. Tuttavia, dato che spesso si sceglie di utilizzare l’e-cig per smettere di fumare, non è semplice rinunciare di colpo alla nicotina. Proprio per la questione della dipendenza fisica menzionata in precedenza. Per abbandonare gradualmente la nicotina, esistono liquidi a varia concentrazione di questa sostanza.

Sigaretta classica ed e-cig: differenze e punti in comune

L’attività di fumare la sigaretta elettronica ha fatto nascere anche i termini “svapare” e “svapo”. Di base, l’e-cig e la sigaretta tradizionale hanno anche dei punti in comune. Infatti, la gestualità alla base di queste due attività è quasi la stessa. Infatti, si porta alla bocca il dispositivo scelto (o il filtro della sigaretta o l’ancia) e si aspira. Sia che si tratti di fumo, che si tratti di vapore, comunque si ha la sensazione di un qualcosa che arriva alla gola. Questo gesto genera anche distensione e rilassamento in chi lo compie.

Un’altra differenza, invece, sta proprio nel contenuto. La sigaretta normale, infatti, contiene principalmente tabacco, al quale si aggiungono additivi e carta. Il tabacco proviene da una pianta del Sud America e contiene nicotina che è un alcaloide che, come già anticipato, genera dipendenza. Nel tabacco, poi, ci sono anche pesticidi (usati nelle piantagioni per scacciare gli insetti) e arsenico. Gli additivi, invece, servono a mitigare il sapore del tabacco e a renderlo meno forte e a non far spegnere la sigaretta dopo ogni tiro.

All’interno dei liquidi per la sigaretta elettronica, invece, ci sono tre componenti fondamentali: glicole propilenico (PG), glicerolo vegetale o glicerina vegetale (VG) a aromi vari. Senza il glicole propilenico ed il glicerolo, non sarebbe possibile generare il vapore caratteristico delle sigarette elettroniche. Queste due sostanze vengono ampiamente utilizzate in ambito cosmetico e alimentare e non sono nocive per l’organismo. Gli aromi, invece, danno un sapore e un odore diverso al vapore, generando un’esperienza completa anche a livello di olfatto e di gusto. La presenza o meno di nicotina, invece, può essere facoltativa.

I vantaggi della sigaretta elettronica rispetto alla sigaretta normale

Alla luce delle differenze elencate precedentemente, è possibile comprendere che l’e-cig ha dei vantaggi. Il primo, riguarda proprio il fatto di funzionare senza alcuna combustione. La mancanza di combustione fa sì che nel vapore della sigaretta elettronica siano presenti molte meno sostanze nocive della sigaretta tradizionale. In più, se si smette di fumare tabacco, è possibile anche ridurre il rischio di avere un infarto del miocardio o di un ictus cerebrale. Il fumo, infatti, rientra proprio tra i fattori di rischio di questi eventi. Smettere di fumare permette anche di migliorare il proprio senso dell’olfatto e del gusto e il proprio respiro. Inoltre, l’uso di e-cigarette è, in media, anche meno costoso del consumo di sigarette tradizionali.

