Sindacati e lavoratori di Taranto contro l’accordo Mittal-commissari

TARANTO. Ieri, 22 dicembre, come riportato dal giornale online Cosmo Polis, “Ilva is a killer” è stato il messaggio apparso nella sede del Comune di Taranto. Su una bandiera con lo sfondo nero, sul balcone di Palazzo di Città, la scritta ha suscitato parecchie domande: “Chi è salito sino al primo piano della sede municipale? Chi ha avuto il tempo di posizionare, in bella mostra, il messaggio tutt’altro che criptico verso l’industria siderurgica? Qualche amministratore? Cittadini comuni? E il sistema di vigilanza, si è accorto di nulla. Il sindaco è al corrente di quanto verificatosi questa sera, subito dopo le 19?”.

La scritta “Ilva is a killer” apparsa sul balcone del Comune di Taranto

Riguardo il preaccordo firmato tra Mittal e commissari ex Ilva, il giudice ha concesso fino al 7 febbraio prossimo per raggiungere un’intesa definitiva. Al momento verte sul contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti, e sul rilancio del polo siderurgico, ruotando attorno ad altri punti quali l’aumento della produzione, gli esuberi, l’intervento dello Stato, e la svolta green nell’acciaio. Inoltre, è fondamentale trovare una soluzione per il lavoro di 14mila operai, e la salute della popolazione di Taranto.

Foto di Usb Puglia

L‘Unione Sindacale di Base, contemporaneamente al “preaccordo della vergogna”, come lo ha definito, che si raggiungeva per l’ex Ilva, organizzava a Taranto un’affollata assemblea dei cassintegrati dell’azienda: “Altre assemblee si terranno nei prossimi giorni per organizzare la risposta dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. Usb e i lavoratori si opporranno con ogni mezzo ai licenziamenti di massa e al governo Conte che si rifiuta di programmare un intervento straordinario per Taranto che rappresenti un’alternativa occupazionale, salariale, di reddito e di rispetto del diritto alla salute e dell’ambiente”, è riportato sulla pagina Facebook del sindacato. I lavoratori in Cigs in carico all’Amministrazione straordinaria chiedono un incontro urgente a tutte le sigle sindacali del settore metalmeccanico e un rappresentante del Governo per il futuro della fabbrica.

Simona Cocola