Sindacati: “No a protagonismi. Servono linee guida omogenee e condivise”

“È fondamentale che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sulla sicurezza e tutela massima della salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici“. Ad affermarlo Cgil, Cisl e Uil, dopo aver chiesto un incontro al premier Giuseppe Conte sulla pianificazione della cosiddetta ‘fase 2’, dicendosi “preoccupati delle iniziative di singole regioni o realtà territoriali perché crediamo che in tal modo si possano pregiudicare gli sforzi che tutto il Paese ha messo in campo.”

Secondo le tre sigle sindacali questo particolare momento che sta vivento il Paese non può essere quello “delle fughe in avanti” o “dei protagonismi“, occorre definire delle “linee guida omogenee e condivise”

“L’idea di lasciare a casa più a lungo degli altri gli anziani non convince ed è una misura discriminatoria nei confronti di una parte molto consistente della popolazione che ha già sofferto tanto a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus“. Lo affermano in in una nota congiunta i sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil insieme alle rispettive associazioni del volontariato Auser, Anteas, Ada sottolineando che “una prolungata assenza di attività fisica e sociale può avere inoltre conseguenze molto gravi sul benessere psicofisico delle persone anziane, soprattutto di chi è molto anziano e di chi ha più di una patologia“.

Norbert Ciuccariello