Slitta l’udienza del processo all’ex ministro Salvini; “Ho fatto gli interessi dell’Italia”

ROMA. Il processo tanto atteso all’ex ministro degli interni Matteo Salvini si farà attendere ancora un pò. Slitta ancora infatti, per l’emergenza Coronavirus, l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo di nave Gregoretti, della Guardia Costiera italiana, da 27 luglio al 31 luglio 2019, quando giunse l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano.

Il presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, ha rinviato l’udienza, per la terza volta, fissandola per il 3 ottobre prossimo. “PD e 5Stelle vogliono mandarmi a processo per aver bloccato uno sbarco l’anno scorso? A differenza di altri, io non cambio idea: fermare gli sbarchi di clandestini, combattere gli scafisti, difendere la sicurezza, l’onore e la dignità dell’Italia non è un reato, ma un dovere. Mi processano? Sono tranquillo. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Noi come M5S continueremo come abbiamo fatto, come nel caso Gregoretti: pensiamo che il confronto per Salvini deve essere davanti alla magistratura quindi voteremo perché possa essere processato come un normale cittadino. E’ un caso diverso da quello Diciotti, dove la scelta fu condivisa all’interno del Consiglio dei ministri”. Lo ha spiegato a Stasera Italia, su Rete 4, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. In realtà i 5 stelle che ormai sono in caduta libera su tutta la linea fra punti del programma elettorale traditi, disattesi o smentiti, abbandoni ed espulsioni, pare appunto che i 5 stelle siano sempre in affanno per dimostrarsi bravi alleati, quando non gregari o reggicoda del pd. Una ben triste fine per chi doveva rappresentare il cambiamento della politica italiana…

Norbert Ciuccariello