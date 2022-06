Sorelle sfregiate con l’acido a Napoli: si costituisce la zia

Clamorosa svolta nel caso delle due giovani sorelle vittime di un’aggressione con l’acido avvenuta nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio in centro a Napoli: si è costituita la zia 22enne delle due ragazze ed ha ammesso di essere l’autrice dell’agguato. Secondo le prime informazioni alla base del gesto ci sarebbero gravi dissidi familiari.

Sin dalle prime ore successive alla denuncia presentata da Elena e Federica, rispettivamente di 24 e 17 anni, l’attenzione degli inquirenti si era focalizzata sulla donna. La zia faceva parte della cerchia ristretta di parenti delle vittime considerati tra i principali indiziati. Una volta trapelata la notizia che la Procura di Napoli e gli agenti della Squadra Mobile avevano focalizzato le proprie attenzioni su una sospettata, la donna ha deciso di presentarsi in Questura col proprio legale e confessare l’accaduto.

Si cercano le altre persone che hanno preso parte all’agguato

Dopo l’interrogatorio fiume avvenuto ieri sera, condotto dalla pm Giulia D’Alessandro della sezione ‘Fasce deboli’ della Procura di Napoli, la 22enne è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria e le è stato contestato in il reato in concorso di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso”. Ora gli investigatori cercheranno di capire quali altri soggetti hanno preso parte all’aggressione e che hanno aiutato la donna a metterlo in pratica.