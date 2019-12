Sorteggi Champions: al Napoli tocca il Barcellona, alla Juve il Lione

NYON. Le coppe europee entrano nel vivo: le urne di Nyon (Svizzera), sede dell’Uefa e luogo dove si tiene il sorteggio, hanno decretato gli abbinamenti per gli ottavi di finale della Champions. A seguire sono previsti anche i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League che vedranno impegnate due italiane: Inter e Roma.

Nella massima competizione continentale il Valencia è l’avversario dell’Atalanta, mentre alla Juventus è toccato il Lione allenato da Garcia. Il Napoli, invece, sfiderà il Barcellona. Questi, invece, gli altri accoppiamenti: Borussia Dortmund-Paris Saint Germain; Real Madrid-Manchester City; Atletico Madrid-Liverpool; Chelsea-Bayern Monaco; Tottenham-Lipsia.

“Una grande squadra, una grande sfida, 180 minuti affascinanti che affronteremo senza paura”, ha commentato il tecnico partenopeo Rino Gattuso, mentre sul fronte juventino Nedved appare soddisfatto dell’esito delle urne: “Non ci dobbiamo lamentare. Però è sempre difficile, se non arrivi in forma a febbraio e marzo non passi il turno questo è garantito”.