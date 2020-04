Sospensione del lavoro, nel Nord-est 50,1 di attività ferme

ROMA. “La sospensione delle attività ha inciso in particolare modo nel Nord-est (dove il 50,1 per cento dell’occupazione afferisce ad attività sospese) e del Nord-ovest (43,3 per cento), mentre la quota è via via inferiore nel centro (41,3 per cento), nel Sud (41,1 per cento) e nelle Isole (33,6 per cento)”.

Lo rileva l’Istat nel report dove ha aggiornato i dati sugli effetti del lockdown. “Le attività formalmente sospese riguardano 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48 per cento del totale), che impiegano 7,1 milioni di addetti (di cui 4,8 milioni dipendenti)”. Così l’Istat aggiornando i dati sugli effetti economici del lockdown, escludendo i settori come quelli del credito, della P.a e dell’agricoltura. “Tali imprese generano, sulla base dei dati riferiti al 2017, 1334 miliardi di euro di fatturato (il 41,4 per cento del livello complessivo) e 309 miliardi di valore aggiunto (il 39,5 per cento del totale)”.