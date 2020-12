Sport invernali, l’Unione Europea lascerà decidere ad ogni singolo Stato

BRUXELLES. Non ci saranno prescrizioni sullo svolgimento degli sport invernali nelle raccomandazioni che la Commissione pubblicherà mercoledì, la questione sarà lasciata agli Stati membri, con la raccomandazione di informarsi e coordinarsi a vicenda, secondo quanto si apprende a Bruxelles.

Tra le misure consigliate, c’è il mantenimento del coprifuoco anche in occasione del Natale e del Capodanno, ed il rientro ritardato delle scuole di una settimana, per creare un periodo cuscinetto in occasione del rientro dalle vacanze.