Squid Game, la seconda serie si farà: lo conferma il regista

Finalmente è ufficiale: ‘Squid Game’ avrà una seconda stagione. La notizia è stata annunciata dal regista e creatore, Hwang Dong-hyukh, nel corso di un evento a Los Angeles dedicato alla serie sudcoreana. L’annuncio ha mandato in visibilio gli appassionati della serie, che a livello mondiale è stata vista da quasi 150 milioni di utenti e che ha generato un guadagno di circa 900 milioni di dollari, a fronte di un investimento di soli (si fa per dire) 21,4 milioni di dollari. Si tratta della serie tv più vista di sempre

Il regista, che durante la stesura e la realizzazione della serie ha perso sei denti a causa dello stress, non ha mai nascosto il desiderio di rimettersi all’opera per dare vita al secondo capitolo della saga che mette al centro della storia coloro i quali la società moderna etichetta come “gli ultimi”.

Tanto amore, pressione e richiesta per la seconda stagione

Sul red carpet losangelino Hwang Dong-hyukh all’Associated Press ha dichiarato: “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione… È nella mia testa in questo momento. Adesso sono in fase di progettazione“. Ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli, aggiungendo: “Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Vi prometto questo: Seong Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo“.

Il regista Hwang Dong-hyukh spiega agli attori come affrontare la prossima scena (Facebook)

La trama dell’ultima puntata di Squid Game faceva presagire un seguito

Per quanto la notizia sia stata accolta positivamente dall’opinione pubblica e dai numerosi fan non può essere considerata del tutto inaspettata. Non è nostra nostra intenzione fare uno spoiler ma è innegabile constatare che nell’ultima puntata della prima serie, la nona per l’esattezza, il finale fa presagire l’indiscutibile volontà di far proseguire la storia.

I vertici di Netlix non hanno ancora fatto alcun annuncio ufficiale, ma secondo alcuni rumors il colosso statunitense dello streaming sarebbe pronto a investire molto più denaro rispetto alla prima stagione. In particolar modo ci saranno condizioni economiche molto più vantaggiose sia per il regista che per l’attore protagonista Seong Gi-hun.

Hwang Dong-hyukh ha già in mente quali temi affontare

Per quanto riguarda la trama circa un mese fa Hwang Dong-hyukh aveva dichiarato che se mai avesse girato la seconda serie gli sarebbe piaciuto approfondire la storia riguardante colui il quale è il direttore e organizzatore del macabro gioco di sopravvivenza tra disperati, Front Man, e il fratello Hwang Jun-ho, ufficiale di polizia che riesce ad infiltrarsi tra le guardie di Squid Game e scoprire quanto accade nelle stanze dei bottoni.

Oltre a questi due personaggi il regista vorrebbe caratterizzare meglio l’uomo che ha reclutato Gi-hun con il gioco del ddakji nella stazione della metropolitana e che gli dà il biglietto da visita per partecipare al gioco. Infine non va dimenticato il tema centrale della storia: nella puntata finale è stata si intuisce che è già stata organizzata una nuova edizione del gioco mortale. Chissà se le cosiddette “forze del bene” riusciranno a mettere fine a questa tremenda competizione.