Sui social, milioni di post per l’addio a Diego Maradona

ROMA. Sono tantissimi i messaggi di saluto che giungono in queste ore sui social e in televisione per la morte inaspettata di Diego Armando Maradona. Ci aveva spaventato nei giorni scorsi con il ricovero improvviso e poi l’operazione da cui si era ripreso in tempi rapidissimi. E invece nel pomeriggio di ieri è arrivata la triste notizia della sua morte per arresto cardiorespiratorio.

Tra i tanti ricordi ne selezioniamo qualcuno, a partire da quello di Cristiano Ronaldo che twitta: “Oggi dico addio a un amico e il mondo dice addio a un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato”

L’altro grande campione del calcio di oggi, Leo Messi scrive su Instagram:

“Una giornata molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e ho voluto cogliere l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici. STRAPPARE” .

E, ancora, un’altra leggenda del calcio di ieri, Pelè, twitta: “Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a palla insieme nel cielo”.

“Hasta siempe, Diego”. Questo il messaggio che la Nazionale argentina ha affidato a Twitter per salutare il suo capitano ed eterna bandiera. “Sarai eterno in tutti i cuori del mondo del calcio”.

“Grazie di tutto, Diego” è il messaggio di cordoglio del Barcellona. Il Pibe de Oro approdò in Europa proprio grazie al Barça, giocandovi dal 1982 al 1984.

Anche la Roma, attraverso Twitter, ha salutato per l’ultima volta il pibe de oro: “Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego”.

Stemma a lutto del Gimnasia La Plata, l’ultimo club in cui Maradona ha militato nei panni di allenatore: “Nessuna parola, ma nei fatti la foto è sufficientemente eloquente per disegnare la tragedia che si è consumata in questi minuti”.

“Grazie per sempre. Per sempre Diego”. Con questo tweet e una foto che ritrae Diego Armando con la maglia oroblù, il Boca Juniors ha salutato la scomparsa del numero 10 più famoso della storia del calcio.

“Hasta siempre, Diego – è invece il messaggio del River Plate, eterno rivale di Diego -. Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c’è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo un grandissimo avversario, è stato il più grande. Ciao Diego”.

Anche il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale circa la morte di Diego Armando Maradona. “Il club, il presidente e la giunta direttiva lamentano profondamente la morte della leggende del calcio mondiale, Diego Armando Maradona. Il Real Madrid vuole esprimere le sue condoglianze a famiglie e amici, a tutti i club e gli affezionati del calcio, specialmente gli argentini”.

Piero Abrate