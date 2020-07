Sull’accordo pd-5stelle per sostenere Sansa c’è la benedizione del guru Grillo

GENOVA. Era scontata la decisione per i 5 stelle, ci voleva solo un po di manfrina e simulare un improbabile dibattito interno per poi uscire con il comunicato scontato e patetico. Sarà lista unica con il pd a sostenere Ferruccio Sansa come candidato presidente della Regione Liguria contro Toti…

Il M5s infatti “scioglie” la riserva sulla candidatura di Ferruccio Sansa in Liguria: il sostegno viene confermato dopo contatti tra Beppe Grillo, Vito Crimi e Luigi Di Maio. Secondo fonti M5s Grillo avrebbe fatto trapelare fin dalla scorsa settimana alcuni dubbi e perplessità sarebbero state espresse, nei colloqui interni al Movimento, anche da Di Maio. I contatti di questa mattina, confermati da fonti qualificate, sembrano aver dato il via libera alla candidatura. “E’ il meno peggio”, avrebbe osservato Grillo. Chi è vicino a Di Maio assicura che il ministro rispetta le scelte del Movimento, nella convinzione che si debba lavorare “uniti e compatti”.