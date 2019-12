Supercoppa italiana a Riad: la Lazio non dà scampo alla Juve: 3-1

RIAD. Nella capitale araba la Lazio alza il primo trofeo della stagione. Finisce 3-1 il match del King Saud University Stadium. All’iniziale vantaggio di Luis Alberto risponde Dybala, poi arrivano nel secondo tempo le reti di Lulic e Cataldi. La Lazio vince la Supercoppa Italiana e supera la Juventus per la seconda volta in stagione. I biancocelesti sono gli unici ad aver vinto contro i bianconeri per ora, in campionato (3-1 all’Olimpico) e oggi in Supercoppa. La squadra di Inzaghi si conferma dunque la bestia nera della Juve e alza al cielo il trofeo, per la quinta volta nella storia (1998, 2000, 2009, 2017 e 2019). La Juve non riesce a vincere il trofeo per il secondo anno consecutivo dopo la vittoria nella scorsa stagione contro il Milan.

Juventus-Lazio 1-3

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio (55′ Cuadrado), Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (76′ Douglas Costa); Dybala; Higuain (66′ Ramsey), Ronaldo. All. Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (64′ Cataldi), Luis Alberto (66′ Parolo), Lulic; Correa, Immobile (82′ Caicedo). All. Inzaghi

Reti: 17′ Luis Alberto (L), 45′ Dybala (J), 73′ Lulic (L), 94′ Cataldi (L)

Ammoniti: Leiva (L), Bentancur (J), Luis Alberto (L), Cataldi (L), Milinkovic-Savic (L)

Espulso: Bentancur (J) al 93′ per doppia ammonizione