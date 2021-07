Tanti auguri Presidente: oggi Sergio Mattarella compie 80 anni

Oggi il è il compleanno del capo dello Stato, ma quasi sicuramente sarà l'ultimo in questa veste istituzionale. Tanti gli auguri dal mondo politico, dello sport, della cultura e dai cittadini

Sergio Mattarella è arrivato alla fatidica soglia degli 80 anni e sono tanti gli auguri che arrivano al Presidente, dal mondo politico, dello sport e dello spettacolo e dai cittadini tramite i social.

È il suo ultimo compleanno da padre putativo di tutti gli italiani dopo essere stato eletto Presidente della Repubblica nel gennaio del 2015. Il popolo lo ama per la sua pacatezza, la sua misura, la gentilezza che traspare dal suo sguardo dolce e per aver avvicinato i cittadini alle istituzioni cercando di stemperare le feroci polemiche politiche di questi anni.

Un presidente che ha dovuto affrontare nodi importanti come la difficile formazione del governo dopo le elezioni del 2018 e la ricomposizione dell’esecutivo in uno dei peggiori periodi della nostra Repubblica seguito alle dimissioni di Giuseppe Conte e in piena pandemia. Momenti spinosi che ha saputo affrontare con la ragionevolezza degna dell’autorevolezza che lo contraddistingue.

La sua autobiografia evidenzia un percorso prestigioso con momenti di grande dolore cha ha superato confidando senza dubbi nella forza dello Stato, la stessa fiducia che gli ha fatto guadagnare la carica di Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica Sergio Matarella

Un video per festeggiare il compleanno del presidente

Roberto Mancini e Gianni Morandi, Stefano Accorsi e Paolo Fresu, Irene Grandi e Bebe Vio, Nicole Orlando e Fiona May, Piefrancesco Favino, Giorgio Panariello e molti altri appariranno oggi un video ideato e realizzato dal Comune di Firenze. Radunati per festeggiare e fare gli auguri ognuno a loro modo al Presidente Sergio Mattarella che domani compie 80 anni visibile sul sito e sui canali social del Comune. Tra gli auguri, anche quelli di un coro di medici e infermieri fiorentini in memoria del duro lavoro sanitario nei mesi appena trascorsi.

“Il presidente Mattarella – dichiara il sindaco Dario Nardella – è una figura di garanzia insostituibile che ha dato prova di lungimiranza, fermezza ed equità in tutto il suo mandato e in particolare nel momento difficilissimo della pandemia e della transizione politica che ne è seguita. Ci fa un immenso piacere, ed è anche un onore, potergli inviare questi auguri speciali, un piccolo pensiero da Firenze e da tanti artisti e personaggi popolari che lo hanno conosciuto e che lo stimano e apprezzano. Voglio ringraziarli tutti per i contributi appassionati e sinceri che hanno condiviso”.