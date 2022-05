Tennis, Sinner sfida Tsitsipas agli internazionali d’Italia

Roma. Gli Internazionali di tennis d’Italia, che si stanno svolgendo al Foro Italico di Roma, entrano ora nella fase calda. Oggi si disputeranno i quarti di finale del torneo, uno dei più importanti tra quelli che si giocano sulla terra rossa, con in campo i migliori otto tennisti rimasti in gara, tra tra i quali italiano Jannick Sinner, che ieri ha battuto in due set il serbo Krajinovic, dopo un primo set vinto in scioltezza e faticando non poco nella frazione decisiva.

A sorpresa lo spagnolo Rafa Nadal è stato clamorosamente eliminato da Shapovalov e cosi il torneo perde uno dei suoi più attesi protagonisti.

Jannik Sinner, oggi cerca un difficile approdo alle semifinali di Roma



Nel primissimo pomeriggio scenderà in campo Sinner, che che incontra Tsitsipas, il forte tennista greco contro il quale il ventenne italiano ha vinto una sola volta in carriera, nel 2020. L’inizio dell’incontro è previsto verso le 13, al termine del quarto di finale tra Garin e Zverev, con quest’ultimo che si è aggiudicato il primo set.

L’incontro tra Sinner e Tsitsipas si preannuncia particolarmente interessante con il giovane campione italiano che potrà contare sul sostegno del caloroso pubblico del Foro Italico, che è capace di un tifo da curva di stadio da calcio.