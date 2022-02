Tensioni Russia-Ucraina: Biden invia 3 mila soldati Usa in Europa

Le tensioni tra Russia e Ucraina non hanno lasciato indifferenti gli Stati Uniti che proprio oggi hanno deciso di lanciare un messaggio importante al mondo e soprattutto a Vladimir Putin: il presidente Usa, Joe Biden, ha approvato un ulteriore dispiegamento di soldati statunitensi in Europa orientale, più precisamente in Polonia, Germania e Romania.

Lo hanno riferito alcuni funzionari americani alla Cnn, precisando che il Pentagono dovrebbe annunciare a breve lo schieramento delle truppe nei prossimi giorni. In particolare gli Stati Uniti invieranno 2mila soldati da Fort Bragg, Carolina del Nord, in Polonia, mentre una parte di uno squadrone ‘Stryker’ formato a circa mille militari sarà di stazza in Germania e in Romania.

Gli Usa offrono supporto alla Nato e affermano: “In questo momento la Russia non è in grado di invadere l’Ucraina”

L’obiettivo è quello di dimostrare l’appoggio di Washington agli alleati della Nato e prestare un sostegno concreto al confine orientale dell’Ucraina che si sente minacciata dalle manovre dei militari russi. I tremila soldati inviati in Europa fanno parte degli 8.500 soldati entrati in stato di allerta per la crisi ucraina. Fonti del Pentagono fanno sapere che nei prossimi giorni potrebbero esserci altri annunci si spostamenti.

Il presidente degli Usa, Joe Biden (Facebook)

“È importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo“, ha dichiarato pubblicamente il portavoce del Pentagono John Kirb , precisando che il Pentagono non sa se la Russia abbia preso la decisione di aggredire l’Ucraina, ma è opinione diffusa all’interno dei vertici del dipartimento di Difesa statunitense che in questo momento non abbia la capacità di farlo.

Il ministro degli Esteri ucraino: “La Russia vuole destabilizzarci”

Mentre il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, in una conferenza stampa online con i giornalisti stranieri, ha dichiarato che l’Ucraina si sta preparando ad ogni possibile scenario e ritiene che tutto sia possibile. Anche se giudica il dispiegamento delle truppe russe al confine ucraino “non abbastanza sufficiente” per un invasione su larga scala. inoltre Kuleba ha sottolineato come la finalità principale della Russia sia quello di destabilizzare l’Ucraina attraverso l’utilizzo della forza,